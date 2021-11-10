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Корреспондент "КП в Беларуси" Геннадий Можейко не выходит на связь с родителями и адвокатами с 1 октября

Посылки для него приходят обратно, рассказал в интервью YouTube-каналу "Антонимы" главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Корреспондент "КП в Беларуси" Геннадий Можейко не выходит на связь с родителями и адвокатами с 1 октября
© Photo : ВКонтакте / Геннадий Можейко
"С тех пор, как он оказался в Минске и его там сразу же встретили на перроне - это было 30 сентября, возможно, 1 октября, - уже там показания разнятся. Дальше как в фильме "Железная маска" - с ним никто не разговаривал, с ним не разговаривали адвокаты, с ним не разговаривали родители. Я разговаривал с его мамой вчера - никаких новостей. Посылки передают, их возвращают", - сказал Сунгоркин.

Напомним, 29 сентября Мининформ ограничил доступ к сайту белорусского филиала российской "Комсомольской правды" kp.by. "На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - указали в министерстве.

Спустя несколько дней, 1 октября, был задержан журналист белорусской "Комсомолки" Геннадий Можейко в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.

Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.

5 октября стало известно, что редакция "Комсомольской правды" закрывает свое представительство в Минске.
smartpress.by
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