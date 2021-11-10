Большинство мигрантов, которые с 8 ноября собрались тысячами около белорусско-польской, а позже и белорусско-литовской границы, — иракские курды, пишет euroradio.fm. Пока многие обсуждают их дорогие куртки, у себя дома курды продают всё имущество и набирают долги, чтобы иметь возможность бежать к лучшей жизни. От чего бегут иракские курды и кто они вообще такие — коротко рассказываем об очень запутанной и сложной ситуации, в которой оказался этот народ.

Народ есть, страны нет

Белорусам проблема курдов может быть знакома: они живут без национального государства. Но белорусам повезло, и мы обрели такое в 1991-м, курды же пытаются добиться независимости до сих пор.

Территория расселения курдов / CC BY-SA 3.0





На сегодня курды — самый большой этнос без собственного государства. Их численность оценивают в 30-40 миллионов человек. В основном они проживают на пространстве, захватывающем территории современных Ирака, Сирии, Турции и Ирана. И проблемы у курдов были всегда, в том числе вооружённые восстания и их силовое подавление, а также фактический этноцид.



Иракский Курдистан

Получить автономию в Ираке курды должны были ещё в 1970-м, но фактически им удалось этого добиться только в 1991-м. Реализации же всех договорённостей и закрепления автономии в Конституции удалось достигнуть только после вторжения США в Ирак. У Иракского Курдистана есть свой демократический парламент и президент, но нет полной независимости.





На территории Иракского Курдистана расположен лагерь Махмур, в котором живёт около 12 тысяч курдов, бежавших от гонений из Турции (про это чуть позже).





Лагерь Махмур / AA

Проблема Иракского Курдистана не только в этом: в 2017 году здесь был проведён референдум о независимости. По итогам голосования за суверенитет высказались 92,73% принявших участие в референдуме. Но официальный Багдад результаты референдума не признал — как говорится, и тут понеслось.





Ещё один факт о курдах: когда иракские войска не справлялись с боевиками Исламского государства, с ними вполне успешно сражались именно курды. В итоге они заняли регион Кирук и контролировали его. Однако после референдума власти в Багдаде решили прекратить все финансовые операции с регионом, затем иракские войска начали блокаду Курдистана, позже его взяли силой. Каково это, когда твой регион берут войска — судите сами.

Турция нашла врагов

Давят на курдов власти Турции: больше всего "достаётся" турецким курдам, но дотягивается президент Эрдоган и до иракских.





Во второй половине июня 2021 года Турция активизировала военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в Курдистане в Ираке. Анкара считает РПК террористическим формированием и требует её ликвидации.





Внешнее воздействие усилило конфликт между региональным правительством Курдистана и РПК. Между двумя курдскими группировками в анклаве и без того было напряжение, теперь ситуация выглядит ещё более неблагоприятной.





Хотя пока что, утверждают эксперты-международники, до гражданской войны между курдами далеко. А такую они уже переживали в 90-х.





Впрочем, даже минимальная угроза гражданской войны и разделённость в обществе не дарят ни уверенности в завтрашнем дне, ни чувства безопасности.

И политика, и экономика

— Действительно, многие люди в Ираке и Иракском Курдистане в частности встревожены ситуацией в стране: отношения между Багдадом и Эрбилем носят весьма напряжённый характер, негативно сказывающийся на условиях и качестве жизни курдов, — объясняет Еврорадио исполняющий обязанности представителя регионального правительства Курдистана в России Данар Мустафа.









По словам Данара, до 2014-го многие курды, наоборот, возвращались из Европы на родину, но потом центральные власти начали игнорировать права курдского населения.





— Так, например, доля бюджета региона Курдистан была сокращена до 17%, кроме того, Багдад не оказывал содействия курдам в их борьбе против ИГИЛ. Именно в этот период в Курдистане начался глубокий кризис: власти Эрбиля приняли на территории Курдистана более 2 миллионов беженцев. Эти события сопровождались снижением цен на нефть. Безусловно, всё вышеописанное влияет на психологию людей в регионе.





Данар уверен, что международное сообщество должно сменить обвинительную риторику на поиск путей решения проблем.





Говоря же о миграционном кризисе, Данар напомнил: парламент Иракского Курдистана решил направить в Беларусь делегацию.





— Надеемся на скорейшее преодоление кризиса, — заключил он.