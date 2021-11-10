Отмечается, что статьи, написанные нейросетью, сопровождаются специальной пометкой, поясняющей, что материал сделал алгоритм, "который анализирует структурированную информацию о рынке недвижимости и применяет ее к шаблонам, созданным журналистами новостного отдела".





15 октября бот опубликовал свою первую заметку: "Дом в Северном Майами-Бич, Флорида продается за $2,4 млн". Всего за первый день работы Miami Herald Bot сделал четыре заметки. А с момента "трудоустройства" алгоритм написал уже более 50 материалов. Они обычно состоят из двух абзацев и следуют шаблону, который включает в себя адрес объекта недвижимости, дату публикации объявления о продаже, цену за квадратный метр, а также количество ванных комнат и спален.







