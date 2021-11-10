Американская газета наняла нейросеть вместо уволившегося журналиста
Редакция американского издания Miami Herald заменила уволившегося журналиста нейросетью. Новый "корреспондент" специализируется на статьях о рынке недвижимости, сообщает РБК.
Отмечается, что статьи, написанные нейросетью, сопровождаются специальной пометкой, поясняющей, что материал сделал алгоритм, "который анализирует структурированную информацию о рынке недвижимости и применяет ее к шаблонам, созданным журналистами новостного отдела".
15 октября бот опубликовал свою первую заметку: "Дом в Северном Майами-Бич, Флорида продается за $2,4 млн". Всего за первый день работы Miami Herald Bot сделал четыре заметки. А с момента "трудоустройства" алгоритм написал уже более 50 материалов. Они обычно состоят из двух абзацев и следуют шаблону, который включает в себя адрес объекта недвижимости, дату публикации объявления о продаже, цену за квадратный метр, а также количество ванных комнат и спален.
Любимыми словами бота являются "fetched" (доставлен) и "roomy" (просторный). Кроме того, алгоритм часто добавляет в заголовок статьи слово "Флорида", пишет Смартпресс.
21:08 10/11/2021
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