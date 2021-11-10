Виноваты грызуны: 19 человек заразились в этом году геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Могилевской области
В 2020 году таких случаев было зарегистрировано 40, пишет mogilevnews.by со ссылкой на Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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За 10 месяцев текущего года заболело геморрагической лихорадкой 19 человек, трое иерсиниозом и двое туляремией. Пораженность грызунов возбудителем лихорадки на отдельных территориях Могилевщины более 20%, возбудителями лептоспирозов и иерсиниоза достигает 10%. Факторами передачи послужили загрязненные выделениями грызунов пищевые продукты, объекты внешней среды (посуда, пыль, содержащая высохшие экскременты грызунов, строительный и бытовой мусор и др.).
Пути заражения людей зоонозными инфекциями многообразны: воздушно-пылевой (вдыхание пыли с высушенными испражнениями грызунов); фекально-оральный (употребление в пищу продуктов, загрязненных экскрементами грызунов); контактный (через поврежденные кожные покровы, при контакте с объектами внешней среды, загрязненными выделениями грызунов, такими как сено, хворост, солома, корма).
Чтобы предупредить урон от жизнедеятельности грызунов и уменьшить риски инфицирования необходимо проводить профилактические мероприятия.
20:55 10/11/2021
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