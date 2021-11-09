Владимир Гундарь в зале суда в Бресте. Фото: читатель Intex-press





Инга Стромская написала 8 ноября в своем facebook новое сообщение про своего отца, Владимира Гундаря — издателя и краеведа из Барановичей, инвалида 2-й группы, который был задержан в конце декабря 2020 и с весны находится в брестском СИЗО, пишет intex-press.by





«Долго не писала никакой информации об Владимире Гундаре <…>. Его все это время держат в СИЗО-7. Письма родным (мне и супруге) приходили регулярно. В письмах папа по себя мало что рассказывал, говорит, что особо про себя писать нечего».





Инга пишет, что в прошлом месяце Владимиру они написали «страшную весть о том, что умерла его младшая сестра (его любимая) от кароновируса… Мы очень переживали, как он это все воспримет. Но папа принял эту новость в молитве за ее душу. И до сих пор про нее пишет».





Две недели назад Владимир Гундарь написал, что ознакомился с материалами дела по «Автуховичу». «Понятно, что больше ничего не рассказывал, поэтому ждём, что скорее всего его перевезут в Минск» (на суд).





Дочка сообщает, что у Владимира стала ухудшаться здоровье.





«Папа попросил другие очки, с большим минусом, говорит, что в старых уже не комфортно. А в последнем письме написал супруге, что ему нужно заменить таблетки от сердца, которые он пьет постоянно уже не один год. Видимо, с сердцем или давлением ухудшилось. Предполагаем, что об этом он рассказывал в предыдущем письме, которое до нас не дошло».





Инга пишет, что Гундарь в СИЗО периодически получает открытки от других людей.





«Спасибо вам огромное, что не забываете и поддерживаете. Я всегда вижу вашу помощь, спасибо вам за ваше большие сердце».





По ее словам, Владимира очень порадовала одна из таких открыток, где было написано что-то, вроде, «ты (или мы) не один». Это подтолкнуло его написать ответ своей «нескладанкай», как он сам это называет. «И так как понимает, что от него самого письмо до адресата не дойдет, прислал ее нам».





Дзякуй – неадзінокі

Дзякуй людзям добрай волі,

За падтрымку і паразуменьне.

Удзячны Богу, што пасылае

На маім шляху, зямным

Людзей, з сэрцам, поўным

Спачуваньня і любові.

Дзякуй ўсім, што неадзінокі…

27.10.2021





Напомним, барановичского активиста, инвалида II группы Владимира Гундаря задержали 30 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение по ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Акт терроризма». В фильмах, показанных на госканалах, сообщалось, что он контактировал с Николаем Автуховичем. Автуховича и еще 16 человек в феврале 2021-го КГБ включил в террористический список. Есть там и фамилия Гундаря.