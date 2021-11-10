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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дело против белоруса Сергея Савельева, передавшего архив пыток в российских тюрьмах правозащитникам, прекращено

Об этом проект сообщил в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что Савельев ранее отбыл срок в колонии в Саратовской области по делу о торговле наркотиками. В процессе обслуживания компьютеров мужчина скачивал видеофайлы из российских тюрем и после выхода на свободу передал жесткий диск с видеоархивом Gulagu.net. На прошлой неделе Сергей Савельев попросил убежища во Франции.

Мужчину обвиняли в неправомерном доступе к информации (часть 2 статьи 272 УК РФ), он был объявлен в розыск. 

Сергей Савельев — гражданин Беларуси, программист.


Следственный комитет РФ возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), был уволен начальник областного ФСИНа. Дело передали в центральный аппарат СКР. 
В настоящее время в России готовят законопроект о введении наказания за применение пыток в колониях.
БП
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