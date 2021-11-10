



Мужчину обвиняли в неправомерном доступе к информации (часть 2 статьи 272 УК РФ), он был объявлен в розыск.





Сергей Савельев — гражданин Беларуси, программист.









Следственный комитет РФ возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), был уволен начальник областного ФСИНа. Дело передали в центральный аппарат СКР.

В настоящее время в России готовят законопроект о введении наказания за применение пыток в колониях.