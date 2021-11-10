Это означает, что за 31 год независимости население Беларуси уменьшится на 1 млн человек. Для Беларуси 1 млн человек — это очень много. Почему нас стало так мало?





Директор центра социально-экономических исследований CASE Belarus Серж Навродский, попытался разобраться, является ли это демографической трагедией и как это может повлиять на экономику Беларуси в будущем.





Он изучил три ключевые причины: рождаемость, смертность и миграцию. Каждый из показателей сравнил со странами-соседями и с общеевропейскими трендами, чтобы понять причины быстрого сокращения населения, а также наши демографические перспективы, пишет Информационный офис Беларусь в фокусе





Рождаемость: все как в Европе





В целом динамика рождаемости в Беларуси оставалась схожей с нашими странами-соседями, пережила падение в 1980-х, рост в 2000-х и опять падение после 2016 года до уровня 1994 года. В 2019 году коэффициент рождаемости (показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода) составил 1,4 ребенка в Беларуси и был на сопоставимом уровне со средним показателем по Европейскому союзу (1,5). Но основная проблема в том, что с 1990 года рождаемость остается ниже уровня естественного воспроизводства (коэффициент рождаемости 2,1 и выше).





Кроме того, произошли два важных изменения в рождаемости. Во-первых, более чем в два раза уменьшилось количество первых детей в семьях (на 53% в 2019 году по сравнению с 1990 годом), то есть сейчас рождаемость поддерживается за счет появления второго, третьего и большего количества детей. Во-вторых, в Беларуси стали рожать значительно позже: если в 1990 году у матерей до 25 лет родилось 54% всех детей, то в 2018 году всего 39%, а средний возраст матери при рождении ребенка за этот период вырос с 25,3 года до 29,6. В этих двух тенденциях Беларусь не уникальна — в Европе все меньше семей имеют детей, а средний возраст матерей идентичный с нашим.





Смертность: остается относительно высокой





На фоне низкого уровня рождаемости, смертность в Беларуси, к сожалению, остается относительно высокой, т.е. выше среднего европейского уровня и уровня сравнимых с нами по доходу стран.





Смертность быстро росла с конца 80-х и оставалась стабильно высокой в 2000-х. Ситуация стала улучшаться после 2010 года, тем не менее по состоянию на 2019 год уровень смертности в Беларуси (13 смертей на 1000 населения) остается хуже уровня 1990 года (10,8) и лишь незначительно лучше уровня 1995 года (13.1). При этом смертность у нас на 23% выше, чем в ЕС в среднем (10), на 85% выше, чем в среднем в странах со средним уровнем дохода (7) и на 19% выше, чем в Польше (11).





Стоит отметить, однако, что ситуация в Беларуси такая же, как в России, и лучше, чем в Украине (15), и даже в Литве (14) и Латвии (15). По состоянию на 2019 год в сравнении с 1995 годом детская смертность в Беларуси значительно уменьшилась (почти в 5 раз).





Уровень смертности в трудоспособном возрасте за это время также уменьшился (на 27%), указывая на то, что основной причиной относительно высокого уровня смертности является старение населения и соответственно распространение связанных с пожилым возрастом заболеваний. Доля населения старше трудоспособного возраста в Беларуси постепенно увеличивается и составила в 2019 году 24,8% (для сравнения, в 1990 году доля населения старше трудоспособного возраста была 19,6%, в 2000 — 21,5%, а в 2010 году — 22,5%).





Миграция: отток ускоряется





Миграция позволяет восполнить естественную убыль. Часто так и происходит в развитых странах, где доля иммигрантов в населении страны составляет, например, 25% в Швейцарии, 16% в Австрии, 12% в Германии.





В Беларуси доля мигрантов в населении приблизительно как во Франции или Италии: по данным переписи населения 2019 года доля мигрантов составила 8,1% от всего населения, большинство из которых (53%) переехали в Беларусь из России. Доля переехавших к нам взрослых с высшим образованием составляет 30%.





Потоки мигрантов в Беларусь нерегулярны, пик пришелся на 2014−2015 годы и связан с началом военных действий в Украине. В Беларуси потока мигрантов недостаточно, чтобы скомпенсировать превышение смертности над рождаемостью. Данные переписи 2019 года говорят, что из Беларуси планировали выехать 148 тыс. человек. После августа 2020 года отток людей из Беларуси ускорился, поэтому есть все основания предполагать, что в ближайшие годы баланс мигрантов будет отрицательным, что еще больше скажется на уменьшении населения Беларуси.





Вывод: минус 1 млн — не предел





Таким образом, сокращения населения в Беларуси, с одной стороны, это эффект продолжения демографических процессов, которые характерные для всего нашего региона, а с другой — неспособность текущей демографической политики повлиять на изменение негативных трендов, т.е. способствовать увеличению рождаемости, снижению смертности и сокращению оттока людей.





Ситуация в Беларуси во многом напоминает ситуацию в некоторых европейских странах, но при этом по уровню экономического развития Беларусь все больше отдаляется от стран ЕС, а значит, изменение демографической ситуации в Беларуси требует помимо пересмотра демографической стратегии также экономических реформ для ускорения экономического роста.





Трагедия Беларуси видится в том, что демографические проблемы в ближайшей перспективе будут продолжаться и создавать замкнутый круг: население Беларуси будет сокращаться и стареть, создавая для экономики не основу для будущего роста, а бремя, которое требует все больше бюджетных расходов на пенсии и здравоохранение. В свою очередь, низкий экономический рост и наращивание отставания от уровня жизни в соседних странах вряд ли будет способствовать увеличению рождаемости, а скорее к превышению эмиграции из Беларуси над иммиграцией в Беларусь.





Минус один миллион белорусов — это много, но при сохранении существующей демографической и экономической политики ситуация может быть еще хуже.







