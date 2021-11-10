







На объявлении — силуэт человека с рюкзаком. И подпись о том, что вход в ТРЦ запрещен людям, у которых с собой есть туристические рюкзаки. Предупреждение об этом написано на двух языках — русском и английском.

Отметим, что именно центр Минска стал излюбленным местом для прогулок мигрантов, наводнивших в последнее время белорусскую столицу.

Теперь в центре города некоторые из них не просто гуляют, а в буквальном смысле живут и ночуют здесь, используя в качестве мест для сна ближайшие лавочки.

Сегодня днем в центре Минска также была замечена группа людей похожих на мигрантов. Сосредоточились эти люди, аккурат у входа в ТРЦ «Галерея». Место в центре Минска — одно из самых любимых среди гостей белорусской столицы.







