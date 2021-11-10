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Туристам уже не рады: в ТРЦ «Галерея» в центре Минска теперь пускают не всех посетителей

У главного входа в один из самых известных торговых центров столицы появилось объявление, сообщающие о том, что внутрь теперь попасть смогут не все.



 
На объявлении — силуэт человека с рюкзаком. И подпись о том, что вход в ТРЦ запрещен людям, у которых с собой есть туристические рюкзаки. Предупреждение об этом написано на двух языках — русском и английском.
 
Отметим,  что именно центр Минска стал излюбленным местом для прогулок мигрантов, наводнивших в последнее время белорусскую столицу.
 
Теперь в центре города некоторые из них не просто гуляют, а в буквальном смысле живут и ночуют здесь, используя в качестве мест для сна ближайшие лавочки.
 
Сегодня днем в центре Минска также была замечена группа людей похожих на мигрантов. Сосредоточились эти люди, аккурат у входа в ТРЦ «Галерея».  Место в центре Минска — одно из самых любимых среди гостей белорусской столицы.
 
Blizko.by
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