Туристам уже не рады: в ТРЦ «Галерея» в центре Минска теперь пускают не всех посетителей
У главного входа в один из самых известных торговых центров столицы появилось объявление, сообщающие о том, что внутрь теперь попасть смогут не все.
На объявлении — силуэт человека с рюкзаком. И подпись о том, что вход в ТРЦ запрещен людям, у которых с собой есть туристические рюкзаки. Предупреждение об этом написано на двух языках — русском и английском.
Отметим, что именно центр Минска стал излюбленным местом для прогулок мигрантов, наводнивших в последнее время белорусскую столицу.
Теперь в центре города некоторые из них не просто гуляют, а в буквальном смысле живут и ночуют здесь, используя в качестве мест для сна ближайшие лавочки.
Сегодня днем в центре Минска также была замечена группа людей похожих на мигрантов. Сосредоточились эти люди, аккурат у входа в ТРЦ «Галерея». Место в центре Минска — одно из самых любимых среди гостей белорусской столицы.
17:46 10/11/2021
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