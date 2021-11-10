В Московской области сотрудники уголовного розыска МВД задержали 50-летнего грузинского вора в законе Мамуку Шубитидзе, известного в криминальном мире как Турикела или Мамука Кахетинский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».





Полицейские нашли авторитета в Павловской Слободе 8 ноября. Он был в розыске 28 лет. Издание публикует оперативное видео с задержанным.





На кадрах полицейские спрашивают мужчину, является ли он вором в законе, однако он не отвечает на этот вопрос.





По решению суда Шубитидзе арестован в ожидании экстрадиции в Беларусь, где его обвиняют в угрозе убийством, краже, поджоге и насилии в отношении представителя власти. Преступления были совершены в 2020 году в Минске.





Вор в законе третий десяток лет разыскивается Грузией за убийство полицейского в 1993 году. Также ему вменяется причинение телесных повреждений, угон и незаконный оборот оружия. Чтобы избежать правосудия, Шубитидзе сменил имя и фамилию, став Давидом Бараташвили.





В 1997 году он был коронован, после чего осел в Западной Сибири, в частности Кемерово и Новосибирске. Там авторитет постоянно проживал до 2004 года, пока на него не было совершено покушение.







