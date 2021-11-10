Во-первых, 36-летний парень с помощью металлического кабеля пытался замкнуть железнодорожные пути (не сообщается, удалось ли ему это сделать).





Во-вторых, он самостоятельно изготовил «ежи» — простые шипованные приспособления — и разбросал их по дороге Витебск — Полоцк. «Ряду автомобилей, участвовавших в патриотическом автопробеге „За единую Беларусь!“, причинены технические повреждения», пишет прокуратура.





После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст. 14 (Покушение на преступление) и ч.1 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), ч.1 ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Дело направили в суд, парня оставили под стражей, а «целью возмещения вреда на имущество обвиняемого стоимостью 600 рублей наложен арест».