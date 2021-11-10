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Белорусам начнут выдавать права, одобренные в 1968 году. Что еще депутаты изменили для водителей?

Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект «О дорожном движении». В случае, если документ будет подписан, белорусам начнут выдавать права международного образца, одобренные еще в 1968-м.

Белорусам начнут выдавать права, одобренные в 1968 году. Что еще депутаты изменили для водителей?
Также законопроект позволяет россиянам управлять транспортными средствами на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия, независимо от получения ими вида на жительство или гражданства Беларуси.

Кроме того, предусмотрена возможность сдачи экзаменов и получения прав на транспортных средствах без механической трансмиссии (на «автомате»).
 
Отменяется согласование с ГАИ маршрутов для обучения управлению автокурсантов и контроль соблюдения порядка проведения техосмотра на диагностических станциях, порядка предоставления услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и лиц, обучающих управлению.

Разрешается проведение техосмотра на договорной основе, а также автоматизированный учет результатов проведения техосмотра (кроме колесных тракторов и прицепов к ним) и их допуска к участию в дорожном движении.

Отменяется согласование с ГАИ маршрутов движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Но дополнены категории колесных тракторов и самоходных машин для упорядочения участия в дорожном движении мотовездеходов, снегоболотоходов, снегоходов.

Исключены полномочия ОВД по направлению водителей на обязательное медицинское переосвидетельствование и установление такого порядка Совмином. А с 30 до 60 дней увеличен срок, по истечению которого водитель лишается права управления в связи с выдачей ему направления на прохож� �ние обязательного медицинского переосвидетельствования.
telegraf.by
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