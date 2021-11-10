Самым сексуальным мужчиной был назван 52-летний актер Пол Радд, известный по фильмам «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Правила виноделов». Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.





«И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь», — отметил Радд.





Он добавил, что считает себя семейным человеком, поэтому свободное от работы время проводит с семьей. По словам актера, первой о его статусе самого сексуального мужчины года узнала жена: «Она была ошеломлена. Но вы знаете, она вела себя очень мило. После хихиканья и удивления она сказала: "О, они все сделали правильно"».





Ранее издание Page Six сообщало со ссылкой на свои источники, что самым сексуальным мужчиной признают звезду «Мстителей» Криса Эванса. Утверждалось, что в прошлом году он не получил награду из-за скандала с интимными фото.