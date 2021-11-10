+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Назван самый сексуальный мужчина 2021 года

Журнал People определил самого сексуального мужчину 2021 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Самым сексуальным мужчиной был назван 52-летний актер Пол Радд, известный по фильмам «Человек-муравей», «Бестолковые», «Хорошо быть тихоней» и «Правила виноделов». Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится, и его начнут приглашать на званые ужины в компании таких звезд, как Джордж Клуни, Майкл Б. Джордан и Брэд Питт.

«И я полагаю, что побываю на гораздо большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь», — отметил Радд.

Он добавил, что считает себя семейным человеком, поэтому свободное от работы время проводит с семьей. По словам актера, первой о его статусе самого сексуального мужчины года узнала жена: «Она была ошеломлена. Но вы знаете, она вела себя очень мило. После хихиканья и удивления она сказала: "О, они все сделали правильно"».

Ранее издание Page Six сообщало со ссылкой на свои источники, что самым сексуальным мужчиной признают звезду «Мстителей» Криса Эванса. Утверждалось, что в прошлом году он не получил награду из-за скандала с интимными фото.
Лента.ру
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]