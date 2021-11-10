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Вырвались! Анастасия и Сергей Крупеничи, которые отсидели более 110 суток, покинули Беларусь сразу после освобождения

Политзаключенных супругов Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича наконец отпустили на свободу. Они покинули Беларусь.

Вырвались! Анастасия и Сергей Крупеничи, которые отсидели более 110 суток, покинули Беларусь сразу после освобождения
В пятницу 5 ноября их наказали девятый раз в 15 суток каждого по ст. 19.11 КоАП за пересылку друг другу в частных сообщениях новостей из "экстремистских" телеграмм-каналов, напоминают правозащитники.

Такое решение приняла судья Ленинского района Анастасия Ачалова. Всего у супругов насчитывалось 126 и 127 суток ареста по девяти постановлениям суда.

Несмотря на постановления об аресте, вечером 5 ноября после суда Сергея и Анастасию отпустили на свободу из ИВС на Окрестина без объяснения причин. Они в скором времени покинули Беларусь. Теперь они в безопасности.
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