В пятницу 5 ноября их наказали девятый раз в 15 суток каждого по ст. 19.11 КоАП за пересылку друг другу в частных сообщениях новостей из "экстремистских" телеграмм-каналов, напоминают правозащитники.





Такое решение приняла судья Ленинского района Анастасия Ачалова. Всего у супругов насчитывалось 126 и 127 суток ареста по девяти постановлениям суда.





Несмотря на постановления об аресте, вечером 5 ноября после суда Сергея и Анастасию отпустили на свободу из ИВС на Окрестина без объяснения причин. Они в скором времени покинули Беларусь. Теперь они в безопасности.



