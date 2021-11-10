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В Минске парень после ссоры с подругой «обиделся на всех женщин» и избил двух незнакомок

В Минске 25-летний молодой человек поссорился в кафе с подругой, «обиделся на всех женщин» и решил выместить злость на первой встречной.


Как рассказали в пресс-службе минской милиции, парень ударил девушку в живот. Ее подруге, которая поспешила на помощь, фигурант попал кулаком в лицо.

После этого парень направился в сторону гипермаркета, где его и задержали. Молодой человек был пьян.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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