В Минске парень после ссоры с подругой «обиделся на всех женщин» и избил двух незнакомок
В Минске 25-летний молодой человек поссорился в кафе с подругой, «обиделся на всех женщин» и решил выместить злость на первой встречной.
Как рассказали в пресс-службе минской милиции, парень ударил девушку в живот. Ее подруге, которая поспешила на помощь, фигурант попал кулаком в лицо.
После этого парень направился в сторону гипермаркета, где его и задержали. Молодой человек был пьян.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
13:05 10/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение