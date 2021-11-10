



Как рассказали в пресс-службе минской милиции, парень ударил девушку в живот. Ее подруге, которая поспешила на помощь, фигурант попал кулаком в лицо.





После этого парень направился в сторону гипермаркета, где его и задержали. Молодой человек был пьян.





Возбуждено уголовное дело за хулиганство.