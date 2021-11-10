



Ученые установили, что в Могилевской области больше всех в Беларуси пьют самогон





Исследование проводили по методологии STEPS — поэтапному подходу к эпидемиологическому надзору за неинфекционными заболеваниями.





Методом многоступенчатой кластерной выборки было отобрано 5760 респондентов в возрасте 18-69 лет, эквивалентно распределённых по возрасту, полу и регионам Беларуси, из них 5385 (93,5%) приняло участие в исследовании. Сбор данных проводился с марта по ноябрь 2020 года.





Согласно данным, доля населения, употребляющая алкогольные напитки в течение последних 30 дней на момент опроса, в целом по стране составила 54,4%. Меньше всего сообщили о потреблении алкоголя в Брестской области — 48,2%, больше всего в Минске — 58,9%.





А вот количество непьющих на протяжении всей жизни (при среднем показателе по стране 6,3%) в Брестской области составило 10,2%, в Витебской — лишь 1,3%.





Среднее количество случаев употребления алкоголя за последние 30 дней на момент опроса составило от 4,2 в г. Минске до 2,6 — в Брестской области. То есть минчане потребляют алкоголь в среднем более четырех раз в месяц, а жители Брестского региона — менее трех.





А вот в Гомельской области выявили наибольшее среднее количество стандартных доз (5,5), выпитых за один случай употребления алкоголя за последние 30 дней. Для сравнения, жители Минска выпивали в среднем по 3,1 стандартны дозы.





Отметим, что стандартная доза алкоголя, равна 10 г чистого спирта (25 граммам 40%-й водки, 100 граммам 9—11%-го сухого вина или 200 граммам 3—5%-го пива). Лимит ежедневного потребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин.





Кстати, более шести стандартных доз алкоголя выпивали хотя бы один раз за случай употребления алкоголя от 11,2% жителей Гомельской области до 25,2% жителей Витебской области.





Кроме этого исследователи выяснили, что наибольшая доля населения, употребляющая незарегистрированный алкоголь (самогонку) выявлена в Могилевской области (19,9%), а наименьшая — в Гродненской (1,1%).

При этом, доля незарегистрированного алкоголя в общем объеме потребления алкоголя варьирует по регионам от 1,5% в Гродненской области до 12,0% — в Могилевской (разница недостоверна).