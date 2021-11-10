Регулярно министерства иностранных дел (за исключением России) озвучивают статистику по выданным визам и количеству временных и постоянных видов на жительство. Последние данные – только за 2020-й 63,5 тысячи белорусов получили в странах Евросоюза первый вид на жительство.





Украина выдала 4,8 тысячи видов на жительство, еще часть граждан находится там без права на работу.





В довесок Польша с июля 2020-го выдала белорусам больше 12 тысяч гуманитарных виз, которые позволяют жить и работать на ее территории.





Сколько уехало в Россию – вообще тайна, поскольку явных проблем с трудоустройством наших граждан там нет, как нет границы и виз.





По приблизительным подсчетам, за последние два года страну покинуло от 100 тысяч белорусов. Такой отток населения должен влиять и на рынок недвижимости.





Кто уехал и что оставил?





В последнюю волну уехали со своими семьями предприниматели, айтишники, креативный класс, медики и т. д. Не все они имели недвижимость в Беларуси, но часть точно владела квартирами, загородными домами, дачами.





Тут сложно определить – а сколько «этого всего»? Пятьдесят тысяч объектов? Двадцать пять? Даже десять тысяч объектов, появись они сейчас в базах продаж недвижимости, уже повлияли бы на рынок. Но влияние, если и есть, в глаза не бросается.





Продают дома и дачи





С квартирой в многоквартирном доме ничего не случится и за три-четыре года. Сложней с жильем за го� �� �м. За землей и домами нужно следить. Дистанционно это накладно и неэффективно. На продажу такие дома и дачи выставляют, если нет родственников, способных позаботиться о недвижимости – обкосить, подлатать, если дом отапливается круглогодично – переехать туда на зиму.





Если полистать базу выставленного на продажу, можно по фото некоторых домов и дачам понять: продаются потому, что хозяева уехали. Остались мебель, посуда, интерьерные безделушки. Или видно, что отделка готовилась под себя, но работа была брошена на середине. Впрочем, процент такой недвижимости очень и очень незначительный. А ценник вполне рыночный.





Если владельцу небезопасно приезжать в страну, их дома продаются по доверенности, выписанной на родственника или близкого друга семьи.





Если безопасно – продают агентства, а владелец приезжает на сделку, когда уже есть покупатель.





Пока агентства уверяют: среди уехавших продавцов домов и дач последних – большинство. Тех, кто переехал просто ради спокойствия.





Как объяснял в частной беседе один айтишник, он переехал в Польшу «на неопределенное время, пока все не наладится, чтобы дети ходили в нормальную школу». Минскую квартиру сдает, а дом в пригороде пришлось продать. Причем быстро и по вполне приличной, не бросовой, цене. Дом купила семья, имеющая свой бизнес, связанный с торговлей стройматериалами.





«Интересовались домом активно, сразу готова была купить эта семья. Верит, что все у них будет хорошо при любом раскладе»,





– резюмировал айтишник.





Аренда – предложение по знакомым и родне





Что еще заметно на рынке – так это количество впервые выставляемых квартир. Причем уехавшие чаще всего ищут квартирантов по знакомым и дальней родне. Цены не заламывают: главное желание – сохранить интерьеры до возвращения. Ну и коммуналку чтоб арендатор исправно оплачивал.





Видимо, поэтому у ищущих съемную квартиру в головах диссонанс. На специализированных сайтах однокомнатная квартира со свежей отделкой в новом доме у первой ветки метро – 400-450 долларов за месяц, а в уютных фейсбучиках и местных чатах – 300-350.





Двухкомнатная уютная «сталинка» в центре через сайты – от 500, от уехавших – 350. Если сдает хороший знакомый – то и меньше.





В областных центрах – те же пропорции, только цены ниже.





Так что, дешевых квартир от уехавших не будет?





Есть категория людей, которые остаются в Беларуси и ждут распродаж от «уехавших». Потому что чувствуют – это возможно. Оставим за скобками мораль, прикинем, что подпитывает ожидания.





Подпитывают единичные случаи выставления квартир ниже рынка с пометкой «срочно». Хозяева квартир приезжают на сделку чаще всего из России. Изучение их историй показывает – люди давно живут в другой стране, в Беларусь возвращаться не планируют, обстоятельства изменились, возникла потребность купить жилье или улучшить жилищные условия там. Про то, что рынок в Минске падает, наслышаны. Выставляют цену на 7-10% ниже средней на аналогичное жилье, и покупатель находится за две недели.





Когда аналогичным способом начнут действовать тысячи владельцев жилья, уехавших в последние пару лет в Польшу, Литву, Украину?





Когда (если) примут решение, что не планируют возвращаться. Для принятия этого решения выехавшей семье нужно получить (организовать) работу и стабильный доход, определиться с перспективами. На это уходят не год и не два. Как минимум – четыре года. За эти четыре года и обстоятельства в Беларуси могут измениться, снова появятся перспективы – люди начнут возвращаться.





Очевидно, есть немалый процент граждан, которые давно планировали перебраться жить за границу и их отъезд просто ускорили поствыборные события. Такие уже продают жилье (квартиры, дома, дачи).





Но – не спеша, надеясь получить максимум – ведь в новой стране им тоже нужны деньги на обустройство.





Так что если квартиры «уехавших» и начнут массово выставляться по бросовым ценам, то даже не в следующем году.