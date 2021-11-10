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Как отъезд тысяч белорусов сказался на рынке жилья? Не обольщайтесь!

Пока уехавшие продавать жилье не торопятся.

Как отъезд тысяч белорусов сказался на рынке жилья? Не обольщайтесь!
Регулярно министерства иностранных дел (за исключением России) озвучивают статистику по выданным визам и количеству временных и постоянных видов на жительство. Последние данные – только за 2020-й 63,5 тысячи белорусов получили в странах Евросоюза первый вид на жительство.

Украина выдала 4,8 тысячи видов на жительство, еще часть граждан находится там без права на работу.

В довесок Польша с июля 2020-го выдала белорусам больше 12 тысяч гуманитарных виз, которые позволяют жить и работать на ее территории. 

Сколько уехало в Россию – вообще тайна, поскольку явных проблем с трудоустройством наших граждан там нет, как нет границы и виз.

По приблизительным подсчетам, за последние два года страну покинуло от 100 тысяч белорусов. Такой отток населения должен влиять и на рынок недвижимости.

Кто уехал и что оставил?


В последнюю волну уехали со своими семьями предприниматели, айтишники, креативный класс, медики и т. д. Не все они имели недвижимость в Беларуси, но часть точно владела квартирами, загородными домами, дачами.

Тут сложно определить – а сколько «этого всего»? Пятьдесят тысяч объектов? Двадцать пять? Даже десять тысяч объектов, появись они сейчас в базах продаж недвижимости, уже повлияли бы на рынок. Но влияние, если и есть, в глаза не бросается.

Продают дома и дачи


С квартирой в многоквартирном доме ничего не случится и за три-четыре года. Сложней с жильем за го� �� �м. За землей и домами нужно следить. Дистанционно это накладно и неэффективно. На продажу такие дома и дачи выставляют, если нет родственников, способных позаботиться о недвижимости – обкосить, подлатать, если дом отапливается круглогодично – переехать туда на зиму.

Если полистать базу выставленного на продажу, можно по фото некоторых домов и дачам понять: продаются потому, что хозяева уехали. Остались мебель, посуда, интерьерные безделушки. Или видно, что отделка готовилась под себя, но работа была брошена на середине. Впрочем, процент такой недвижимости очень и очень незначительный. А ценник вполне рыночный.

Если владельцу небезопасно приезжать в страну, их дома продаются по доверенности, выписанной на родственника или близкого друга семьи.

Если безопасно – продают агентства, а владелец приезжает на сделку, когда уже есть покупатель. 

Пока агентства уверяют: среди уехавших продавцов домов и дач последних – большинство. Тех, кто переехал просто ради спокойствия.

Как объяснял в частной беседе один айтишник, он переехал в Польшу «на неопределенное время, пока все не наладится, чтобы дети ходили в нормальную школу». Минскую квартиру сдает, а дом в пригороде пришлось продать. Причем быстро и по вполне приличной, не бросовой, цене. Дом купила семья, имеющая свой бизнес, связанный с торговлей стройматериалами.

«Интересовались домом активно, сразу готова была купить эта семья. Верит, что все у них будет хорошо при любом раскладе»,

– резюмировал айтишник.

Аренда – предложение по знакомым и родне


Что еще заметно на рынке – так это количество впервые выставляемых квартир. Причем уехавшие чаще всего ищут квартирантов по знакомым и дальней родне. Цены не заламывают: главное желание – сохранить интерьеры до возвращения. Ну и коммуналку чтоб арендатор исправно оплачивал.

Видимо, поэтому у ищущих съемную квартиру в головах диссонанс. На специализированных сайтах однокомнатная квартира со свежей отделкой в новом доме у первой ветки метро – 400-450 долларов за месяц, а в уютных фейсбучиках и местных чатах – 300-350.

Двухкомнатная уютная «сталинка» в центре через сайты – от 500, от уехавших – 350. Если сдает хороший знакомый – то и меньше. 

В областных центрах – те же пропорции, только цены ниже. 

Так что, дешевых квартир от уехавших не будет?

Есть категория людей, которые остаются в Беларуси и ждут распродаж от «уехавших». Потому что чувствуют – это возможно. Оставим за скобками мораль, прикинем, что подпитывает ожидания.

Подпитывают единичные случаи выставления квартир ниже рынка с пометкой «срочно». Хозяева квартир приезжают на сделку чаще всего из России. Изучение их историй показывает – люди давно живут в другой стране, в Беларусь возвращаться не планируют, обстоятельства изменились, возникла потребность купить жилье или улучшить жилищные условия там. Про то, что рынок в Минске падает, наслышаны. Выставляют цену на 7-10% ниже средней на аналогичное жилье, и покупатель находится за две недели.

Когда аналогичным способом начнут действовать тысячи владельцев жилья, уехавших в последние пару лет в Польшу, Литву, Украину?

Когда (если) примут решение, что не планируют возвращаться. Для принятия этого решения выехавшей семье нужно получить (организовать) работу и стабильный доход, определиться с перспективами. На это уходят не год и не два. Как минимум – четыре года. За эти четыре года и обстоятельства в Беларуси могут измениться, снова появятся перспективы – люди начнут возвращаться. 

Очевидно, есть немалый процент граждан, которые давно планировали перебраться жить за границу и их отъезд просто ускорили поствыборные события. Такие уже продают жилье (квартиры, дома, дачи).

Но – не спеша, надеясь получить максимум – ведь в новой стране им тоже нужны деньги на обустройство.

Так что если квартиры «уехавших» и начнут массово выставляться по бросовым ценам, то даже не в следующем году.
Наталья Литовская, СН-плюс
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