Говоря о беженцах на границе, он сразу предупредил своих зрителей, что речь идет не о белорусах, потому что "какой белорус захочет сбежать из Беларуси?!". Аудитория в этом месте рассмеялась.





Далее он сказал, что не понимает мигрантов из стран Ближнега Востока, почему они стремятся в ЕС, а не хотят остаться в Беларуси.





"Зачем искать лучшее место для жизни, если ты уже в раю? Есть же такое выражение: лучшее — враг хорошего. Вот Беларусь — это лучшее, хорошее — это Евросоюз", — снова спровоцировал аудиторию Ургант.





Мигранты бегут от от опасности, от плохой жизни, а где, как не в Беларуси, можно почувствовать себя настолько защищенным.





"Тебя все защищают, там даже президент с автоматом Калашникова ходит", — заметил Ургант.







