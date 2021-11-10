Зачем искать лучшее место, если ты уже в раю — Иван Ургант о мигрантах в Беларуси
Российский шоумен Иван Ургант иронично прокомментировал в своей программе ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Традиционно он начинает передачу с обзора основных новостей дня.
Говоря о беженцах на границе, он сразу предупредил своих зрителей, что речь идет не о белорусах, потому что "какой белорус захочет сбежать из Беларуси?!". Аудитория в этом месте рассмеялась.
Далее он сказал, что не понимает мигрантов из стран Ближнега Востока, почему они стремятся в ЕС, а не хотят остаться в Беларуси.
"Зачем искать лучшее место для жизни, если ты уже в раю? Есть же такое выражение: лучшее — враг хорошего. Вот Беларусь — это лучшее, хорошее — это Евросоюз", — снова спровоцировал аудиторию Ургант.
Мигранты бегут от от опасности, от плохой жизни, а где, как не в Беларуси, можно почувствовать себя настолько защищенным.
"Тебя все защищают, там даже президент с автоматом Калашникова ходит", — заметил Ургант.
12:33 10/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение