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Почему ICAO откладывает отчет по Ryanair? Версия Макея

Доклад ICAO по посадке самолета Ryanair в Минске перенесен из-за того, что Запад не может найти подтверждения нарушениям со стороны Беларуси, заявил в среду глава МИД республики Владимир Макей.


"Только вчера поступила информация, что доклад в очередной раз перенесен в силу того, я так понимаю, что наши западные партнеры никак не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила", - пояснил министр на совместном заседании МИД России и Беларуси в Москве.

Совет Международной организации гражданской авиации накануне принял решение отложить рассмотрение отчета о расследовании ситуации с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске, до января 2022 года. Точная дата станет известна позднее.
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