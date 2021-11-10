



"Только вчера поступила информация, что доклад в очередной раз перенесен в силу того, я так понимаю, что наши западные партнеры никак не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила", - пояснил министр на совместном заседании МИД России и Беларуси в Москве.





Совет Международной организации гражданской авиации накануне принял решение отложить рассмотрение отчета о расследовании ситуации с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске, до января 2022 года. Точная дата станет известна позднее.







