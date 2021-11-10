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В Витебске дети крали велосипеды и продавали через Kufar.by

Двух подростков обвиняют в краже нескольких велосипедов в Витебске. Два из них купили сотрудники милиции.

Фото СК

По данным следствия 15-летний и 16-летний мальчишки 10 августа из различных подъездов витебской многоэтажки стащили сразу три велосипеда. После этого они они разместили объявления о продаже велотехники на Kufar.by.

Один из велосипедов друзья успели продать и прогулять деньги. А вот два других байка у них уже купили сотрудники милиции под прикрытием.

В результате подростки были задержаны, а все похищенные велосипеды нашли и вернули законным владельцам.

Кроме того, выяснилось, что 27 июня старший из мальчиков забрался через незапертую дверь в квартиру своей знакомой девушки и похитил имущество ее матери на общую сумму более 850 рублей: смартфон и ювелирные изделия из серебра. Вещи подросток хотел сдать в ломбард, но там их не взяли, и он выбросил похищенное.

В результате 16-летнему парню предъявили обвинения по части 2 статьи 205 (кража, совершенная с проникновением в жилище) и части 2 статьи 205 (кража, совершенная повторно, группой лиц) УК, а его 15-летнему подельнику — по части 2 статьи 205 (кража, совершенная группой лиц) УК.

Расследование этого уголовного дела завершено, его материалы уже переданы прокурору для направления в суд. До суда подростки будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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