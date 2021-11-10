Когда-то Земля принадлежала всем людям в равной мере. И это продолжалось ровно до тех пор, пока на планету не набросили сеть государственных границ.





Впрочем, еще век назад, в начале 20-го века, до Первой Мировой Войны, границы практически всех государств были почти прозрачны. И если кто-то пересекал границу без оружия, то ни виз, ни зарганпаспортов от него не требовали.





Эпидемия миграционных законов, виз, квот и разрешений началась после Первой Мировой Войны и продолжается до сих пор. При этом важно помнить, что войну начали не иммигранты, не жители, не купцы и ремесленники или путешественники. Ее начали главы государств и правительства. А потом, под благовидным предлогом «поддержания мира», ввели и визы, и загранпаспорта. Впрочем, почему-то это никак не помогло человечеству избежать Второй Мировой Войны. Может, просто дело было не в иммигрантах и наличии или отсутствии у них виз, а в том, что творилось в головах правящих элит?





Кстати, первый миграционный кризис, в сегодняшнем понимании этого слова, случился вовсе не в результате войн в арабском мире в этом веке. Первый «современный» миграционный кризис произошел незадолго до начала Второй мировой войны, когда нацисты решили изгнать из Германии всех людей неправильной национальности – евреев. И этот кризис в точности похож на все последующие миграционные кризисы, вплоть до сегодняшнего дня.





Беженцы… да просто люди из другой страны ищут лучшее или безопасное место, но упирают я в стены границ всевозможных соседних и не очень соседних государств. А власти этих стран не пускают иммигрантов на свой порог.





Полюбопытствуйте, как вели себя те страны, куда пытались сбежать евреи из нацистской Германии перед Второй Мировой. Вы сделаете массу неприятных для себя открытий. Тогда, в 20-м веке, нацисты, не сумев вытолкать евреев в другие страны, решили иначе и «окончательно», решить вопрос – Холокостом.





В 21-м веке такого, пока, не происходит, хотя конечно от новых Афганских властей, да от диктаторов более северных стран ожидать можно всякого. И топоры палачей-фундаменталистов или пули расстрельного взвода диктатора ничем не «гуманнее» нацистской печи. Но ведь в вопросе беженства или иммиграции дело не только в тех, кто творит зло в «своей» стране, но и в тех, кто не позволяет людям от этого зла убежать, вынуждая потенциальных беглецов оставаться в заложниках у зла и, таким образом, способствуя превращению заложников в жертвы.





Это, конечно, совершенно не своевременный текст, с учетом миграционного кризиса, организованного беларускими властями. Но когда же еще обсуждать проблему права человека на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, гарантированную Декларацией прав человека, как не в момент кризиса, когда эта тема волнует максимальное количество людей.





Литовцы, как граждане ЕС, вправе выбрать для своего проживания любую страну Евросоюза и не только. Но чем же хуже литовцев, например, беларусы, украинцы, россияне или даже афганцы? Они что люди второго сорта? Или они такие же люди с такими же общечеловеческими правами? Если человек приходит с миром, то почему бы не разрешить ему проживание?





Однажды, в далеком 17-м веке, из Испании изгнали всех иудеев. И они ушли в толерантные Нидерланды. Границ-то особых не было… В итоге, небольшие Нидерланды, имея всего лишь 2 млн жителей, но толерантно относящиеся к иммигрантам, добились огромного экономического роста и стали доминировать на всех морских торговых путях. Стали экономическим монстром - Нидерландам принадлежало в то время 80% всего мирового флота. И в Нидерландах начался рассвет. А в нетерпимой к иноверцам католической Испании, не смотря на все мешки и трюмы золота из колоний Южной Америки, начался спад, который продолжался фактически вплоть до 20-го века.





И это далеко не единственный исторический пример, показывающий, что важно «ввозить» в страну не мешки с деньгами или богачей, способных купить «золотую визу», а людей с энергией, интеллектом и навыками. Причем, навыками любыми.





Экономике пригодятся все. И дворник, и профессор. Ведь не бывает лабораторий без лаборантов, а чистоты в городе без дворников. И не бывает свободы там, где повсюду заборы и шлагбаумы.







