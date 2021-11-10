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СК Беларуси устанавливает личности участников чат-бота «Перамога»

Пресс-служба Следственного комитета страны выступила с сообщением.


 
Сейчас СК проводит следственные действия, целью которых является установление личностей участников телеграм-канала «план Перамога», в том числе тех людей, которые состоят в чат-боте.
 
Сам телеграм-канал признан на территории Беларуси «экстремистским формированием».

«Вошедшие и состоящие после 8 ноября» в качестве участников, члены формирования «план Перамога», в том числе оставившие в чат-боте одноименного телеграм-канала свои данные, будут привлекаться к ответственности за вхождение в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности», говорится в сообщении.
 
Участников интернет-сообщества планируют привлекать к ответственности по части 3 статьи 361-1 Уголовного Кодекса Беларуси. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 6 лет заключения.
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