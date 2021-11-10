



Сейчас СК проводит следственные действия, целью которых является установление личностей участников телеграм-канала «план Перамога», в том числе тех людей, которые состоят в чат-боте.

Сам телеграм-канал признан на территории Беларуси «экстремистским формированием».





«Вошедшие и состоящие после 8 ноября» в качестве участников, члены формирования «план Перамога», в том числе оставившие в чат-боте одноименного телеграм-канала свои данные, будут привлекаться к ответственности за вхождение в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности», говорится в сообщении.

Участников интернет-сообщества планируют привлекать к ответственности по части 3 статьи 361-1 Уголовного Кодекса Беларуси. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 6 лет заключения.