Правоохранителям Польши удалось задержать всех мигрантов, прорвавшихся из Беларуси – радио
Все мигранты, которым удалось в ночь на среду прорваться с территории Беларуси в Польшу, задержаны, информирует Радио Белосток.
"Две многочисленные группы мигрантов прорвались в Польшу с территории Беларуси. Не менее нескольких десятков иностранцев штурмовали заграждение близ (населенных пунктов - ИФ) Крынки и Беловежа. Всех задержали", - сообщает в среду радиостанция.
Ранее сообщалось, что после прорыва в сторону сопредельной территории была оттеснена лишь часть мигрантов.
В то же время польские СМИ отметили, что ситуация в районе "Кужнице", где сконцентрировалась основная масса мигрантов, минувшей ночью оставалась спокойной.
11:19 10/11/2021
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