







"Две многочисленные группы мигрантов прорвались в Польшу с территории Беларуси. Не менее нескольких десятков иностранцев штурмовали заграждение близ (населенных пунктов - ИФ) Крынки и Беловежа. Всех задержали", - сообщает в среду радиостанция.





Ранее сообщалось, что после прорыва в сторону сопредельной территории была оттеснена лишь часть мигрантов.





В то же время польские СМИ отметили, что ситуация в районе "Кужнице", где сконцентрировалась основная масса мигрантов, минувшей ночью оставалась спокойной.