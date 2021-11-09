











Как заявили в Минпросвещения, за прошедшие десятилетия в языке появились новые слова, речевые обороты и конструкции, а также нормы правописания, которые пока не были регламентированы. Также в действующих правилах также были обнаружены неточности и разногласия.





"Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, - дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком", - считают в ведомстве.





В частности, новые правила объяснят правописание некоторых букв, опишут передачу на письме согласных звуков, отдельное внимание уделят букве "й" и непроизносимым согласным. Кроме того, новый свод правил внесет ясность в слитное, раздельное и дефисное написание слов.





Планируется, что новые правила будут доработаны и приняты к концу 2021 года.