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Правила русского языка обновят впервые за 65 лет

Минпросвещения РФ решило привести правила русской орфографии и пунктуации в соответствие с современным состоянием языка и подготовило проект новых правил. Их обновят впервые с 1956 года, пишет Lenta.ru.




Как заявили в Минпросвещения, за прошедшие десятилетия в языке появились новые слова, речевые обороты и конструкции, а также нормы правописания, которые пока не были регламентированы. Также в действующих правилах также были обнаружены неточности и разногласия.

"Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, - дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком", - считают в ведомстве.

В частности, новые правила объяснят правописание некоторых букв, опишут передачу на письме согласных звуков, отдельное внимание уделят букве "й" и непроизносимым согласным. Кроме того, новый свод правил внесет ясность в слитное, раздельное и дефисное написание слов.

Планируется, что новые правила будут доработаны и приняты к концу 2021 года.
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