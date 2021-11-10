



Согласно данным организации, вспышка холеры зафиксирована на юго-западе и в центре Камеруна. За последние две недели заболевание диагностировали у 35 человек.





Власти Камеруна опасаются, что в стране может начаться эпидемия, поскольку в данный момент практически все медицинские работники и средства брошены на борьбу с коронавирусом.