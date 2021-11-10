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В Камеруне заявили о вспышке холеры, зафиксированы летальные исходы

В африканском государстве Камерун зафиксировали вспышку холеры. За две недели от инфекции скончались минимум пять человек. Об этом сообщило управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Камеруне.


Согласно данным организации, вспышка холеры зафиксирована на юго-западе и в центре Камеруна. За последние две недели заболевание диагностировали у 35 человек.

Власти Камеруна опасаются, что в стране может начаться эпидемия, поскольку в данный момент практически все медицинские работники и средства брошены на борьбу с коронавирусом.
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