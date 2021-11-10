







На кладбище «Лесное», которое открыли под Минском возле деревни Большой Тростенец в марте 2021 года, с начала ноября собирают чистую листву. Нужна она для утепления земельного участка, где зимой будут проводиться захоронения, чтобы по максимуму исключить промерзание почвы и облегчить работу сотрудникам, которые копают могилы.





По контактному телефону кладбища сообщили, пишет belarus.kp.ru, что листву, обязательно чистую, принимают от государственных организаций – районных Зеленстроев, ЖКХ, на территории которых растут деревья и кустарники.





При открытии на «Лесном» предлагали только участки для двухместного захоронения, а теперь там можно воспользоваться также участками для одноместного, трехместного и четырехместного захоронений и местами в колумбарной стене.







