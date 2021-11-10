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Миру может не хватить шприцев для вакцинации

В 2022 году мир может столкнуться с дефицитом шприцев, которые используются для прививок.


 Об этом заявила старший советник подразделения Всемирной организации здравоохранения по доступу к лекарствам и медицинской продукции Лиза Хедман, передает haqqin.az со ссылкой на Reuters.

По ее словам, нехватка шприцев для иммунизации, может привести к серьезным проблемам, таким, как замедление усилий по иммунизации, а также к определенным проблемам с безопасностью.

Хедман пояснила, что ежегодно в мире промышленные предприятия способны произвести около 6 млрд шприцев для прививок.

«Совершенно ясно, что в 2022 году может возникнуть дефицит более чем в миллиард шприцев, если продолжится «бизнес как обычно», - предупредила старший советник.

Она напомнила, что в 2021 году было сделано более 6,8 млрд прививок от COVID-19. Это почти в два раза больше, чем число плановых прививок от других болезней. Таким образом для вакцинации от коронавируса потребовалось почти в два раза больше специальных шприцев, используемых для иммунизации, чем для вакцинации от других болезней, констатировала представитель ВОЗ.
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