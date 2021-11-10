



Об этом заявила старший советник подразделения Всемирной организации здравоохранения по доступу к лекарствам и медицинской продукции Лиза Хедман, передает haqqin.az со ссылкой на Reuters.





По ее словам, нехватка шприцев для иммунизации, может привести к серьезным проблемам, таким, как замедление усилий по иммунизации, а также к определенным проблемам с безопасностью.





Хедман пояснила, что ежегодно в мире промышленные предприятия способны произвести около 6 млрд шприцев для прививок.





«Совершенно ясно, что в 2022 году может возникнуть дефицит более чем в миллиард шприцев, если продолжится «бизнес как обычно», - предупредила старший советник.





Она напомнила, что в 2021 году было сделано более 6,8 млрд прививок от COVID-19. Это почти в два раза больше, чем число плановых прививок от других болезней. Таким образом для вакцинации от коронавируса потребовалось почти в два раза больше специальных шприцев, используемых для иммунизации, чем для вакцинации от других болезней, констатировала представитель ВОЗ.