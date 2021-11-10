



Сейчас многоквартирные дома в этом квартале возводит «Минскстрой», а на днях начался снос части индивидуальной застройки через дорогу. Как стало известно Realt, этот участок осваивает Минский домостроительный комбинат. Мы узнали у застройщика о его планах на эту землю.









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Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City. В конце прошлой недели здесь появилась спецтехника и начался снос жилых домов и других построек. Вот примерные границы этого участка: Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City. В конце прошлой недели здесь появилась спецтехника и начался снос жилых домов и других построек. Вот примерные границы этого участка:





Как стало известно Realt, этот участок будет застраивать Минский домостроительный комбинат. На предприятии подтвердили эту информацию.









− Мы собираемся построить тут два жилых многоэтажных дома. Первая очередь строительства — это 4−5 секционный дом переменной этажности на 12−14 этажей, − пояснил директор «МДК» Юрий Серегин, − Фактически сейчас мы уже начали подготовительный период. Расчищаем площадку, производим снос домов, зеленых насаждений, вынос сетей. К строительству домов планируем приступить во второй половине первого квартала. Ориентировочно — в феврале.













Пока одни дома отселяют и сносят, в других еще продолжает теплиться какая-то жизнь.













По предварительной информации, все квартиры в новостройках будут предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий.





Фото: Павел Садовский