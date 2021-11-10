Начался снос частного сектора недалеко от Green City на Притыцкого. Узнали, что тут построят
Судьба бывшей деревни Кунцевщина (район улиц Притыцкого, Скрипникова, Академика Вышелесского) была предопределена еще несколько лет назад. Город решил, что старые частные дома должны уступить место новым многоэтажкам.
Сейчас многоквартирные дома в этом квартале возводит «Минскстрой», а на днях начался снос части индивидуальной застройки через дорогу. Как стало известно Realt, этот участок осваивает Минский домостроительный комбинат. Мы узнали у застройщика о его планах на эту землю.
Речь идет о территории в районе улиц Скрипникова, Академика Жебрака, Ивенецкой и Академика Вышелесского. Это совсем недалеко от ТРЦ Green City. В конце прошлой недели здесь появилась спецтехника и начался снос жилых домов и других построек. Вот примерные границы этого участка:
Как стало известно Realt, этот участок будет застраивать Минский домостроительный комбинат. На предприятии подтвердили эту информацию.
− Мы собираемся построить тут два жилых многоэтажных дома. Первая очередь строительства — это 4−5 секционный дом переменной этажности на 12−14 этажей, − пояснил директор «МДК» Юрий Серегин, − Фактически сейчас мы уже начали подготовительный период. Расчищаем площадку, производим снос домов, зеленых насаждений, вынос сетей. К строительству домов планируем приступить во второй половине первого квартала. Ориентировочно — в феврале.
Пока одни дома отселяют и сносят, в других еще продолжает теплиться какая-то жизнь.
По предварительной информации, все квартиры в новостройках будут предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Фото: Павел Садовский
Источник: Екатерина Апарина
07:49 10/11/2021
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