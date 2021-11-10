Сотрудники ГАИ организуют совместные рейды с участием представителей УП "Белтехосмотр" по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, пишет abw.by, при этом особое внимание будет уделяться техсостоянию транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), сообщает ГАИ Гомельской области.





"В соответствии с ч.4 ст.18.11 КоАП РБ водители ТС, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, будут оштрафованы на сумму от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин. К слову, с начала года за данное нарушение к административной ответственности привлечено более 35 тысяч водителей", – говорится в сообщении ГАИ Гомельской области.







