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Туротрасль находится в непрерывном стрессе и поиске возможностей организации отдыха для белорусов

О том, как изменился туризм за последние два года, что будет с отраслью дальше и от чего зависит ее восстановление, рассказал «Ежедневнику» глава туристической компании «Вояжтур» Евгений Сазыкин.

Туротрасль находится в непрерывном стрессе и поиске возможностей организации отдыха для белорусов

Турсезон-2020 был потерян

Сезон 2020 года, по оценке представителя туротрасли, был для белорусских туристических компаний очень сложным и полным неожиданностей. В феврале и марте все происходящее казалось невероятным. Когда же начали закрываться границы и страны объявили локдаун, туристической отрасли всего мира был нанесен очень сильный удар. Вдобавок к тому, пишет Ежедневник, что из-за пандемии туристическая и транспортная отрасли оказались полностью парализованы, возникла необходимость в аннуляции бронирований на весну и лето и возврате денежных средств туристам.

«Будущее казалось очень туманным. При этом мы надеялись, что все это пройдет через несколько месяцев, но этого не произошло», – вспоминает представитель туротрасли.

По его словам, белорусский туризм также столкнулся с еще одной проблемой: необходимостью возвращать средства, которые находились у иностранных поставщиков. Это предоплаты за туры, которые уже были перечислены в Европу.

«Поставщики, в свою очередь, не могли, а также и не хотели их возвращать, – отметил Евгений Сазыкин.

Надежда на восстановление отрасли была связана с первым чартером в Албанию, который стартовал 12 июня 2020. Позже открылись еще несколько стран и каждая со своими ограничениями.

«Бесспорно, летний сезон был потерян, но даже сокращение количества туристов на 70% в 2020 году можно считать успешным, так как позволило выжить большинству компаний в стране», – добавил он.

Отрасль находится в непрерывном стрессе

Евгений Сазыкин, комментируя то, как начинался 2021 год в белорусском туризме, отметил, что продажи в начале года вселяли надежду на восстановление отрасли. Так, произвел настоящий фурор запуск прямого авиасообщения с ОАЭ. Туристические компании активно готовились к летнему сезону. Пришли первые новости об открытии для граждан Беларуси Кипра и Греции.

«Однако после прекращения воздушного сообщения со странами ЕС и Украиной туристическим компаниям снова пришлось менять всю палитру направлений и перенаправлять туристов на другие, доступные в этот момент направления», – рассказал он.

По словам директора «Вояжтур», отрасль и сегодня находится в непрерывном стрессе и поиске возможностей организации путешествий для белорусских туристов.

Сезон 2021 может быть результативнее, чем прошлый

Тем не менее, специалист полагает, что 2021 год может быть немного результативнее, чем 2020.

«Почему? Все-таки в 2021 году не было полной заморозки отрасли и уже было больше доступных для поездок направлений. Тем не менее, говорить о восстановлении рынка до уровня 2018-2019 годов пока рано», – считает он.

Потеря для рынка Албании и Черногории, которая были очень востребованы в 2020, а также ограниченная возможность путешествий в Грецию и Кипр снизили поток туристов. Многие решили отложить путешествия на следующий год.

При этом многих белорусских туристов удалось переориентировать на доступные направления – Турцию, Египет, ОАЭ. Туристы, которые несмотря ни на что хотели отдохнуть именно в Европе, смогли попасть в Черногорию и Грецию с пересадкой.

Ряд туристических агентств закрылись, доходы компаний сократились

Как заметил представитель туротрасли, поскольку сезоны 2020 и 2021 года были очень тяжелыми, это не могло не отразиться на количестве туристических агентств и туроператоров – их число сократилось. К слову, не пережили кризис не только отечественные компании, но и крупные иностранные игроки. Также уменьшилось и количество занятых в туризме.

«Многие коллеги смогли перепрофилироваться еще в период первой волны ковида, они ушли работать в другие отрасли, – рассказал собеседник «Ежедневника». – Точнее скажет статистика, но полагаю, что количество занятых в туризме продолжит свое сокращение в ближайшие годы».

Доходы большинства компаний в последние два года существенно снизились, а если компания еще и не смогла адаптироваться к новым условиям и перестроиться на новые направления, выжить в будущем будет очень сложно, считает Евгений Сазыкин.

Как признался специалист, ему вообще сложно представить, как сейчас себя чувствуют компании, которые специализировались на популярных в Беларуси автобусных турах.

Вакцинация – это навсегда

«Уже очевидно, что в 2022 году для путешествий в Европу будет обязательным требование о вакцинации совершеннолетних туристов. Думаю, это останется с нами в ближайшие несколько лет», – уверен глава компании «Вояжтур».

По его словам, требования и правила въезда в разные страны постоянно меняются и обновляются. В турфирмах стараются максимально актуализировать всю информацию об особенностях путешествий в разные страны в период пандемии и помогают туристам соблюдать все необходимые формальности. Сейчас сложно представить свое путешествие в другую страну без ПЦР-теста, запаса масок и страховок, покрывающих расходы на лечение или отмену поездки.

Собеседник обратил внимание, что в то же время есть тенденция к снижению количества самостоятельных путешествий. Это связано с тем, что соблюсти все правила и регламенты самостоятельно очень сложно, а покупать услуги у перевозчиков и отелей напрямую, в большинстве случаев, стало дороже и сложнее. Например, в случае необходимости отмены поездки.

Без роста доходов населения на восстановление отрасли рассчитывать не стоит

По мнению Евгения Сазыкина, в целом восстановление отрасли во многом будет зависеть от внешних факторов. Здесь и открытие границ, и восстановление сообщения и признание сертификатов о вакцинации.

«Из внутренних факторов самым важным является рост доходов населения, без которого на быстрое восстановление отрасли рассчитывать не приходится, – подчеркнул он. – Из оптимистичных тенденций остается желание белорусов путешествовать».
Источник: Ирина Мурина
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