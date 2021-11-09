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В Беларуси около 1,5 тыс. человек ежегодно становятся инвалидами по зрению

В Беларуси около 1,5 тыс. человек ежегодно становятся инвалидами по зрению, рассказал в пресс-центре БелТА председатель центрального правления ОО «БелТИЗ» Олег Шепель, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Число инвалидов по зрению неуклонно растет. Ежегодно в Беларуси такую инвалидность получают порядка 1,5 тыс. человек. При этом большинство патологий приобретенные. Влияют экология, постоянное использование компьютерной техники, травмы и перенесенные инфекции, а процент врожденных патологий невелик. В Беларуси многое делается для реабилитации и интеграции инвалидов по зрению в общество. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая все предприятия, где трудятся инвалиды по зрению, их у нас 18 во всех областных и крупных районных центрах, — отметил О. Шепель.

По состоянию на 1 октября 2021 г. в Беларуси на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояло 25 тыс. инвалидов с нарушениями зрения, в том числе 1,5 тыс. детей.
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