— Число инвалидов по зрению неуклонно растет. Ежегодно в Беларуси такую инвалидность получают порядка 1,5 тыс. человек. При этом большинство патологий приобретенные. Влияют экология, постоянное использование компьютерной техники, травмы и перенесенные инфекции, а процент врожденных патологий невелик. В Беларуси многое делается для реабилитации и интеграции инвалидов по зрению в общество. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая все предприятия, где трудятся инвалиды по зрению, их у нас 18 во всех областных и крупных районных центрах, — отметил О. Шепель.





По состоянию на 1 октября 2021 г. в Беларуси на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояло 25 тыс. инвалидов с нарушениями зрения, в том числе 1,5 тыс. детей.