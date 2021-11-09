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Роман Когодовский, спасший младшего брата на пожаре, зачислен в лицей МВД

Это его наградил орденом Александр Лукашенко. Парадную форму ему вручил министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет belarus.kp.ru

Роман Когодовский зачислен в лицей МВД. Фото: скриншот видео МВД

12-летний Роман Когодовский, спасший во время пожара своего малолетнего брата, был зачислен в ряды учащихся лицея МВД 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил Роману парадную форму лицеиста и наручные часы.

– Приказом начальника специализированного лицея МВД он зачислен учащимся 7 класса – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12-летний Рома Когодовский 29 апреля 2021 года спас из горящего дома двухлетнего брата, а сам получил ожоги 50% тела. Мальчика лечили лучшие медики страны разных профилей и провели несколько разных операций. Правитель Беларуси взял на личный контроль вопрос о его лечении.

2 ноября 2021 года  Александр Лукашенко наградил Романа орденом «За личное мужество». Наградами также были отмечены врачи, которые на протяжении нескольких месяцев сражались за жизнь мальчика.
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