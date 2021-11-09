Роман Когодовский зачислен в лицей МВД. Фото: скриншот видео МВД





12-летний Роман Когодовский, спасший во время пожара своего малолетнего брата, был зачислен в ряды учащихся лицея МВД 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.





В торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил Роману парадную форму лицеиста и наручные часы.





– Приказом начальника специализированного лицея МВД он зачислен учащимся 7 класса – говорится в сообщении ведомства.









2 ноября 2021 года Александр Лукашенко наградил Романа орденом «За личное мужество». Наградами также были отмечены врачи, которые на протяжении нескольких месяцев сражались за жизнь мальчика.







