Роман Когодовский, спасший младшего брата на пожаре, зачислен в лицей МВД
Это его наградил орденом Александр Лукашенко. Парадную форму ему вручил министр внутренних дел Иван Кубраков, пишет belarus.kp.ru
Роман Когодовский зачислен в лицей МВД. Фото: скриншот видео МВД
12-летний Роман Когодовский, спасший во время пожара своего малолетнего брата, был зачислен в ряды учащихся лицея МВД 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В торжественной обстановке министр внутренних дел Иван Кубраков вручил Роману парадную форму лицеиста и наручные часы.
– Приказом начальника специализированного лицея МВД он зачислен учащимся 7 класса – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 12-летний Рома Когодовский 29 апреля 2021 года спас из горящего дома двухлетнего брата, а сам получил ожоги 50% тела. Мальчика лечили лучшие медики страны разных профилей и провели несколько разных операций. Правитель Беларуси взял на личный контроль вопрос о его лечении.
2 ноября 2021 года Александр Лукашенко наградил Романа орденом «За личное мужество». Наградами также были отмечены врачи, которые на протяжении нескольких месяцев сражались за жизнь мальчика.
22:40 09/11/2021
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