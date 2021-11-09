Стихотворением года в России признан матный текст Малиновской о БЧБ флаге и "свядомых"
В России подведены итоги премии "Поэзия" (ее называют преемницей известной и престижной премии "Поэт").
Мария Малиновская / facebook.com/maria.malinovskaya.54
Стихотворением года назван текст Марии Малиновской "бело-красно-белый флаг". Этот текст наполнен матами и пронизан упоминаниями о "свядомых", пишет Еврорадио.
Организаторы премии сообщают, что публикация от 13 августа 2020 года "удалена из соцсетей по анонимному доносу".
Победитель получит за него 300 тысяч российских рублей.
В ФБ Марии Малиновской сообщается, что она уроженка Гомеля, сейчас живет в Москве. Как видно по фоткам в профиле Марии, она поддерживает белорусские протесты.
22:30 09/11/2021
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