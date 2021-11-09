Мария Малиновская / facebook.com/maria.malinovskaya.54





Стихотворением года назван текст Марии Малиновской "бело-красно-белый флаг". Этот текст наполнен матами и пронизан упоминаниями о "свядомых", пишет Еврорадио.





Организаторы премии сообщают, что публикация от 13 августа 2020 года "удалена из соцсетей по анонимному доносу".





Победитель получит за него 300 тысяч российских рублей.





В ФБ Марии Малиновской сообщается, что она уроженка Гомеля, сейчас живет в Москве. Как видно по фоткам в профиле Марии, она поддерживает белорусские протесты.