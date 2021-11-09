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Turkish Airlines могут запретить летать в ЕС из-за перевозки мигрантов

Авиакомпаниям Turkish Airlines и FlyDubai могут попасть под запрет полетов в ЕС из-за того, что причастны к перевозке мигрантов в Беларусь, пишет Euobserver.

По информации издания, авиакомпании продолжают участвовать в доставке мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, несмотря на осложняющуюся ситуацию на границе Беларуси и ЕС.

Авиакомпания Turkish Airlines в свою очередь выступила с заявлением, в котором говорится, что информация об их участии в транспортировке нерегулярных мигрантов не соответствует действительности.

Напомним, вчера глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о санкциях против авиакомпаний третьих стран на фоне ситуации с миграцией на границе Польши и Беларуси, пишет reform.by
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