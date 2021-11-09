По информации издания, авиакомпании продолжают участвовать в доставке мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, несмотря на осложняющуюся ситуацию на границе Беларуси и ЕС.





Авиакомпания Turkish Airlines в свою очередь выступила с заявлением, в котором говорится, что информация об их участии в транспортировке нерегулярных мигрантов не соответствует действительности.



