Об этом говорится в постановлении президента «О мерах по дальнейшему развитию видов спорта ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и «Workоut».









Согласно документу, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством туризма и спорта, принимая во внимание растущий интерес населения к ходьбе и бегу, а также активное становление здорового образа жизни неотъемлемой частью повседневной жизни граждан, в срок до 1 января 2022 года поручено усовершенствовать платформу «Здоровый образ жизни», в том числе пересмотреть механизмы, подтверждающие фактическое прохождение гражданами определенного расстояния в информационной системе.



