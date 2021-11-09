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Шаг сделаю - платят. Узбекистанцам начнут платить за шаги из средств госбюджета

Власти Узбекистана планируют усовершенствовать платформу «Здоровый образ жизни», которая выплачивает деньги за шаги.

Об этом говорится в постановлении президента «О мерах по дальнейшему развитию видов спорта ходьба, бег, мини-футбол, бадминтон, стритбол и «Workоut».


Согласно документу, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством туризма и спорта, принимая во внимание растущий интерес населения к ходьбе и бегу, а также активное становление здорового образа жизни неотъемлемой частью повседневной жизни граждан, в срок до 1 января 2022 года поручено усовершенствовать платформу «Здоровый образ жизни», в том числе пересмотреть механизмы, подтверждающие фактическое прохождение гражданами определенного расстояния в информационной системе.

С 14 сентября текущего года в Узбекистане временно приостановили выплаты денег за ходьбу на платформе 1hls.uz (Здоровый образ жизни). Позже выплаты возобновили. Согласно данным Государственного налогового комитета, плательщиками специального сбора были установлены производители алкогольной и табачной продукции. Начиная с 1 июня 2021 года сборы накапливаются на счете платформы «Здоровый образ жизни» посредством лицевых казначейских счетов по доходам, открытых на основе соответствующих кодов бюджетной классификации, пишет centralasia.media
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