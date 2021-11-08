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Трагедия в Бресте научила: активисты призвали МЧС проверить технические колодцы

Жители Бреста обратились в областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям с просьбой оперативно обследовать лес в микрорайоне Дубровка, выявить открытые колодцы и другие сооружения, опасные для жизни и здоровья людей.

Колодец в микрорайоне Дубровка в Бресте

Поводом для такого обращения стала трагедия, случившая 24 октября 2021 года, когда в лесном массиве около улицы Лейтенанта Рябцева маленький мальчик упал в технологический колодец и погиб.

Колодец на окраине Бреста закрыли на ремонт

Как рассказал общественный активист Игорь Масловский, по инициативе жителей микрорайона Дубровка в МЧС были направлены несколько фотографий с указанием месторасположения открытых технологических колодцев, которые являются прямой угрозой для жизни и здоровья людей.

Еще один опасный колодец в лесном массиве в черте Бреста
«Через три дня получили положительный ответ о мероприятиях по выявлению, ограждению и принятию других мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города», – сообщил Игорь Масловский.

При этом в Брестском областном управлении МЧС выразило благодарность инициатору обращения за его «неравнодушную гражданскую позицию и активное участие в работе по предупреждению инцидентов, угрожающих безопасности и жизнедеятельности граждан».
1reg.by
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