Колодец в микрорайоне Дубровка в Бресте





Поводом для такого обращения стала трагедия, случившая 24 октября 2021 года, когда в лесном массиве около улицы Лейтенанта Рябцева маленький мальчик упал в технологический колодец и погиб.





Колодец на окраине Бреста закрыли на ремонт





Как рассказал общественный активист Игорь Масловский, по инициативе жителей микрорайона Дубровка в МЧС были направлены несколько фотографий с указанием месторасположения открытых технологических колодцев, которые являются прямой угрозой для жизни и здоровья людей.





Еще один опасный колодец в лесном массиве в черте Бреста

«Через три дня получили положительный ответ о мероприятиях по выявлению, ограждению и принятию других мер, направленных на обеспечение безопасности жителей города», – сообщил Игорь Масловский.





При этом в Брестском областном управлении МЧС выразило благодарность инициатору обращения за его «неравнодушную гражданскую позицию и активное участие в работе по предупреждению инцидентов, угрожающих безопасности и жизнедеятельности граждан».