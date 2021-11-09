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Все могут короли. Принц Гарри ждет, когда принц Чарльз начнет умолять его вернуться

Разоблачены мечты принца Гарри о возвращении к «отчаявшейся королевской семье»

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Эксперт по британской королевской семье Ричард Иден разоблачил мечты принца Гарри о возвращении в Великобританию. Об этом сообщает издание Daily Express.

Иден уверен, что Гарри ждет, когда «отчаявшаяся королевская семья начнет умолять его» о возвращении. По его мнению, принц был бы не против вернуться к исполнению обязанностей старшего члена королевской семьи, однако считает, что первый шаг к примирению должен сделать его отец — принц Чарльз.

Daily Express отмечает, что принц Гарри крайне обеспокоен состоянием здоровья Елизаветы II, особенно после событий 20 октября, когда королева провела ночь в больнице. Неназванный инсайдер сообщил журналу OK! Magazine, что при всем недовольстве королевской семьей Гарри по-прежнему очень любит бабушку и ужасно по ней скучает, пишет Лента.ру.

95-летняя королева отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Решение было принято после ухудшения самочувствия, вынудившего ее провести в больнице ночь с 20 на 21 октября.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Они решили переехать в США, работать и заниматься предпринимательской и благотворительной деятельностью. Супруги также отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Они подписали договор с видеосервисом Netflix, таким образом добившись финансовой независимости от королевской семьи.
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