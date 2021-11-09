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Что еще известно об убийстве в минской Серебрянке? Женщина открыла дверь - в нее выстрелили

Вчера вечером в Минске с балконы сорвался мужчина, а в его квартире нашли тело женщины с огнестрельным ранением. Племянник погибшей, знакомый с обстоятельствами происшествия, рассказал подробности блогу «Отражение».

— Позвонили в дверь, тетя открыла — и в нее выстрелили два раза. В квартире был ее муж, он это услышал и стал убегать, выпрыгнул в окно. Когда его забирала скорая, он рассказал, что этот человек (стрелявший) был или в милицейской, или в военной форме, пишет НН.

Парень считает, что у милиции не было поводов приходить к семье, а форму стрелявший мог где-то купить или найти.

— Все произошло в районе 17−18 вечера, и в вайбере тетя с ее мужем последний раз были доступны примерно в это время. Говорили, кто-то видел, как после всего стрелявший прыгнул в машину и уехал.

По информации близких погибшей, днем 9 ноября стрелявший еще не был найден.

Погибшей женщине было 33 года, ее мужу — 36 лет. У пары есть дочь дошкольного возраста, в момент происшествия она находилась у родственников.

— Обычная семья. Тетя заочно училась на логиста и работала на одном из минских заводов, ее муж, насколько я помню, раньше работал в такси, а последнее время — в сети пиццерий.
Дом, в котором произошло преступление

По словам молодого человека, у мужа погибшей серьезные травмы после падения из окна: «Как мне сказали, очень сильно поломан человек». По информации Следственного комитета, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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