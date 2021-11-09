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Не отходя от кассы: самогон варили прямо на территории автомойки

В милицию поступила информация о том, что на одной из автомоек на территории микрорайона Сельмаш готовят брагу и самогон. Милиция проверила информацию – оказалось, что все так.

Не отходя от кассы: самогон варили прямо на территории автомойки
В помещении автомойки на ул. 8-й Иногородней было обнаружено 300 литров самогонной браги и 55 литров спиртосодержащей жидкости. Также в помещении находилась тара под готовую продукцию и аппарат для изготовления самогона, сообщает УВД Гомельской области.

Нарушителем законодательства являлся 38-летний директор автомойки. Самогонщик утверждал, что изготавливал все исключительно для употребления в кругу семьи и друзей. 


"Такая мотивация нарушения закона на сотрудников органов внутренних дел повлиять не могла. Алкогольные суррогаты были изъяты и переданы на экспертизу. В отношении ранее судимого за хулиганство и кражу мужчины начат административный процесс по ч.1 и ч.2 ст.13.27 "Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления". 


Кроме уголовной ответственности мужчина 39 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение антиалкогольного законодательства, Правил дорожного движения, а также нарушения против порядка налогообложения", – говорится в сообщении УВД Гомельской области.
abw.by
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