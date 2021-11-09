В помещении автомойки на ул. 8-й Иногородней было обнаружено 300 литров самогонной браги и 55 литров спиртосодержащей жидкости. Также в помещении находилась тара под готовую продукцию и аппарат для изготовления самогона, сообщает УВД Гомельской области.





Нарушителем законодательства являлся 38-летний директор автомойки. Самогонщик утверждал, что изготавливал все исключительно для употребления в кругу семьи и друзей.









"Такая мотивация нарушения закона на сотрудников органов внутренних дел повлиять не могла. Алкогольные суррогаты были изъяты и переданы на экспертизу. В отношении ранее судимого за хулиганство и кражу мужчины начат административный процесс по ч.1 и ч.2 ст.13.27 "Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления".









Кроме уголовной ответственности мужчина 39 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение антиалкогольного законодательства, Правил дорожного движения, а также нарушения против порядка налогообложения", – говорится в сообщении УВД Гомельской области.