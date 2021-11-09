



В Украине утилизировали 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса COVID-19. У препарата закончился срок годности, сообщает LIGA.net со ссылкой на Минздрав во вторник, 9 ноября.





Указано, что по состоянию на 1 ноября в Украине оставалось около 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca, срок годности которых заканчивался 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации. При этом точное количество просроченных доз будет известно после пересчета препаратов в регионах.





Сейчас в Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. Они будут использоваться для вакцинации в качестве первой и второй дозы.





Ранее сообщалось, что только во Львовской области истек срок годности около 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca, после чего ее должны утилизировать. Местные власти говорят, что желающие вакцинироваться реже всего выбирают этот препарат.



