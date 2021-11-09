











Отчет о расследовании перенесен до следующей сессии совета ICAO в январе 2022 года.





«В основном из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных разъяснений со стороны государства (Беларуси — ред)», — пояснили в ИКАО.





Ранее глава Департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский пожаловался, что «европейские партнеры лязгнули железным занавесом» и объяснил, почему Международная организация гражданской авиации готовит доклад по инциденту с самолетом Ryanair более полугода.





Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Тогда задержали бывшего известного белорусского блогера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. После этого в Евросоюзе запретили белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. А позже Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза EASA запретило все полеты над Беларусью.