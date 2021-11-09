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Ждут дополнительных разъяснений от Беларуси. Совет ICAO перенес отчёт об инциденте с Ryanair в Минске на 2022 год

Совет ИКАО согласился отложить рассмотрение инцидента с рейсом Ryanair в Минске. Об этом стало известно 9 ноября.




Отчет о расследовании перенесен до следующей сессии совета ICAO в январе 2022 года.

«В основном из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных разъяснений со стороны государства (Беларуси — ред)», — пояснили в ИКАО.

Ранее глава Департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский пожаловался, что «европейские партнеры лязгнули железным занавесом» и объяснил, почему Международная организация гражданской авиации готовит доклад по инциденту с самолетом Ryanair более полугода.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Тогда задержали бывшего известного белорусского блогера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. После этого в Евросоюзе запретили белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. А позже Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза EASA запретило все полеты над Беларусью.
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