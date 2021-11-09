Судник: будут закрываться "Наша слова", "Новы час" и "Лідскі летапісец"
Будут закрываться газеты "Наша слова", "Новы час" и журнал "Лідскі летапісец". Об этом в комментарии Радио "Рацыя" заявил заместитель председателя Общества белорусского языка имени Франциска Скорины (ТБМ) Станислав Судник.
По его словам, это последствие ликвидации Верховным судом Беларуси ТБМ. А 5 ноября секретариат организации закрыл учреждение информации "Издательский дом ТБМ".
"Что будем делать? Будем помнить, что белорусский язык без нас никто не защитит, без каждого из нас, — говорит Станислав Судник. — Нас ждет большой перелом в нашей деятельности".
ТБМ нужно выплатить более 2 тысяч рублей задолженности за аренду минского офиса, вывезти оттуда архивы, мебель.
Газета "Наша слова", как и ТБМ, была основана еще в конце 1980-х годов, в советские времена.
17:28 09/11/2021
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