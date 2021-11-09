



По его словам, это последствие ликвидации Верховным судом Беларуси ТБМ. А 5 ноября секретариат организации закрыл учреждение информации "Издательский дом ТБМ".





"Что будем делать? Будем помнить, что белорусский язык без нас никто не защитит, без каждого из нас, — говорит Станислав Судник. — Нас ждет большой перелом в нашей деятельности".





ТБМ нужно выплатить более 2 тысяч рублей задолженности за аренду минского офиса, вывезти оттуда архивы, мебель.





Газета "Наша слова", как и ТБМ, была основана еще в конце 1980-х годов, в советские времена.