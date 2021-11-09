







«Он распространяется по всему миру как пандемия уже почти два года. С научной точки зрения маловероятно, что вирус не циркулирует в Туркменистане», - сказала старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд.





По мнению аналитиков, официальная статистика Туркменистана по коронавирусу ненадежна.





«Одной из причин является «чрезвычайно репрессивный, автократический характер правительства». Власти Туркменистана имеют долгую историю подавления данных и долгую историю наказания людей, которые раскрывают правду», - сказала заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии организации Human Rights Watch Рейчел Денбер.





Доктор Смоллвуд сказала, что делегация в Туркменистане «представила очень конкретные действия, которые страна могла бы предпринять, например, более широкое использование защитных масок». Она добавила, что в ВОЗ должны учитывать, что в каждой стране «разные условия, разные политические реалии и разные технические возможности для реагирования».





«ВОЗ полагается на добровольное сотрудничество, общение и доверие с нашими государствами-членами. У нас есть открытый диалог, который мы продолжаем строить с нашими государствами-членами, и мы будем продолжать это делать, независимо от обстоятельств», - сказала она.





Туркменистан является одной из немногих стран, включая Северную Корею, которые утверждают что у них нет случаев заболевания коронавирусом.

