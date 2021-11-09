+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Процесс века над мафией: 70 человек осуждены, еще сотни — на очереди. Италия давно такого не видела

Суд в Италии приговорил 70 членов мафиозной группировки «Ндрангета», самой могущественной в Италии и, возможно, в мире. Но это только начало: на очереди еще несколько сотен обвиняемых. Это самый крупный судебный процесс против мафии в Италии с 80-х годов прошлого века.

Процесс века над мафией: 70 человек осуждены, еще сотни — на очереди. Италия давно такого не видела
Фото AFP

Слушания, проходящие в городе Ламеция-Терме в Калабрии (в построенном специально для этих целей помещении), начались в январе, а в субботу, 6 ноября судья Клаудио Парис зачитал первые приговоры. Они касались тех, кто согласился пойти на сделку со следствием, что позволяло им в случае признания виновными добиться сокращения срока наказания на одну треть. Кроме того, судебные заседания были закрыты для публики.

Суд признал виновными 70 человек из 91. 

Они были осуждены за участие в мафиозной группировке, покушение на убийство, отмывание денег, торговлю наркотиками, вымогательство и незаконное хранение оружия, уточняет корреспондент RFI в Италии.

Но позднее перед судом должно предстать 355 членов сотрудников и членов группировки «Ндрангета», включая самого лидера клана Луиджи Манкузо (по прозвищу Дядя).

Судебные разбирательства над ними могут занять более двух лет, уточняет Le Monde.

Помимо обвиняемых, адвокатов и прокуроров, суду предстоит заслушать многочисленных свидетелей обвинения (всего их около 900) и защиты (около 60).

Большинство из тех, против кого выдвинуты обвинения, были задержаны в ходе скоординированной операции полиции Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии в 2019 году.

Перед тем как провести задержание, правоохранители вели расследование несколько лет.

Это серьезный удар по этой калабрийской преступной организации (Калабрия — беднейший регион Италии), « арабатывающей» десятки миллиардов евро в год.

«Ндрангета» занимается торговлей наркотиками, оружием и людьми, убийствами, отмыванием денег… Организация считается крупнейшим поставщиком кокаина в Европу.

Насчитывающая около 20 тысяч участников, группировка отличается от традиционной мафии тем, что, хотя ее корни уходят в Калабрию, она «расселена» по всем континентам, подчеркивает корреспондент RFI. Но основное ядро этой огромной преступной сети составляют примерно 6 тысяч человек, представители 150 семейных кланов, пишет Le Monde, ссылаясь на оценки экспертов.

Предыдущий столь же масштабный процесс против мафии в Италии проходил в Палермо в 1986–1987 годах и завершился осуждением 338 членов сицилийской «Коза Ностры». В 1992 году мафия убила Джованни Фальконе и Паоло Борселлино — двух знаменитых судей, которые расследовали то дело.

Считающийся «наследником» Фальконе и Борселино, прокурор Никола Граттери, который расследует дела «Ндрангеты», уже более тридцати лет вынужден жить под усиленной защитой полиции.

После вынесения первых приговоров в эту субботу Граттери заявил, что все прошло «очень хорошо», передает AFP. Шестеро из восьми обвиняемых, для которых прокуратура запрашивала максимальное наказание (20 лет), его получили. Еще примерно треть подсудимых приговорены к срокам от 10 лет и более.

Впрочем, учитывая масштаб преступной сети, мало кто верит в то, что даже отправив за решетку несколько сотен мафиози, правоохранителям удастся навсегда покончить с «Ндрангетой». 

По крайней мере, нынешний судебный процесс, имеющий к тому же огромное символическое значение (участников «Ндрангеты» судят прямо у них дома, в Калабрии), должен ослабить группировку. Впрочем, она в Италии не одна. 

И прошлый масштабный антимафиозный судебный процесс — над «Коза Нострой» в 80-х — привел не только к ослаблению «Коза Ностры». Но и… к усилению «Ндрангеты».
RFI
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]