41-летний житель Витебщины в марте 2020 года пытался ввезти в Литву 2 тысячи пачек контрабандных сигарет. Но белорусские пограничники их обнаружили, была наложена административная ответственность. Тогда в апреле того же года мужчина ночью возле КПП пограничной комендатуры поджег машину одного из военнослужащих. Убытки составили почти 9 тысяч рублей. Через месяц белоруса снова схватили пограничники с той же контрабандой.





Уголовное дело в отношении мужчины за уничтожение чужого имущества и контрабанду передали в суд, он находится под стражей.



