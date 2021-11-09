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Контрабандист из мести поджег автомобиль белорусского пограничника

Контрабандист из мести поджег автомобиль белорусского пограничника. Об этой криминальной истории рассказывает сайт Генпрокуратуры.

41-летний житель Витебщины в марте 2020 года пытался ввезти в Литву 2 тысячи пачек контрабандных сигарет. Но белорусские пограничники их обнаружили, была наложена административная ответственность. Тогда в апреле того же года мужчина ночью возле КПП пограничной комендатуры поджег машину одного из военнослужащих. Убытки составили почти 9 тысяч рублей. Через месяц белоруса снова схватили пограничники с той же контрабандой.

Уголовное дело в отношении мужчины за уничтожение чужого имущества и контрабанду передали в суд, он находится под стражей.
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