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Тысячи людей спали на улице: Турцию всколыхнуло землетрясение

В провинции Конья в центральной части Турции 8 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Толчки зафиксировали в 20:43 в районе Мэрам, сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6,82 км.

"Утром 9 ноября зафиксировали еще 31 афтершок, сила которых была от 2,8 до 0,7 балла. В регион направили группу из Анкары, Кайсери, Карамана, Аксарая и Аданы", - говорится в сообщении.

Толчки вызвали панику среди населения. Тысячи людей покинули дома и оставались в парках или авто до самого утра. Некоторые здания пострадали, но человеческих жертв нет.
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