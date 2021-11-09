Три хлебных праздника пройдут под Гродно 13 ноября
Областной праздник мельников пройдет в агрогородке Одельск под Гродно 13 ноября. Посетители узнают о традициях и технологиях изготовления хлеба.
Одельск в этот день станет центром сразу трех ярких и самобытных праздников, объединенных общей хлебной темой, сообщает БЕЛТА. Гости смогут присутствовать на областном празднике мельников, ІХ районном фестивале фольклора «Вяртанне да вытокаў» и празднике хлеба «ХлебныФЭСТ».
В ходе мероприятия каждый сможет поучаствовать во всех этапах изготовления хлеба, а также продегустировать изделие, которое выпекалось по старинным рецептам. За «Сталом адзінства і сяброўства» можно будет попробовать одельские традиционные блюда, которые внесены в Государственный список историко-культурных ценностей, и огромный праздничный пирог.
На празднике запланировано традиционное шествие с веселый возом «С хлебом в гости», дефиле каравайниц, презентация «Ручніка Гродзенскай вобласці» и красочный театрализованный пролог «Будзе хлеб — будуць і песні». На протяжении всего фестивального дня будут работать ремесленный базар, тематические экспозиции, фотозоны. Организуют и традиционный одельский двор мельника. На этноплощадке продемонстрируют элементы праздничных обрядов, связанных с хлебом, а на интерактивной площадке пройдет деревенский турнир по силовому экстриму.
Создавать праздничную атмосферу будут фольклорные коллективы из Гродненской области и других регионов Беларуси.
11:33 09/11/2021
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