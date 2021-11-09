



Одельск в этот день станет центром сразу трех ярких и самобытных праздников, объединенных общей хлебной темой, сообщает БЕЛТА. Гости смогут присутствовать на областном празднике мельников, ІХ районном фестивале фольклора «Вяртанне да вытокаў» и празднике хлеба «ХлебныФЭСТ».





В ходе мероприятия каждый сможет поучаствовать во всех этапах изготовления хлеба, а также продегустировать изделие, которое выпекалось по старинным рецептам. За «Сталом адзінства і сяброўства» можно будет попробовать одельские традиционные блюда, которые внесены в Государственный список историко-культурных ценностей, и огромный праздничный пирог.





На празднике запланировано традиционное шествие с веселый возом «С хлебом в гости», дефиле каравайниц, презентация «Ручніка Гродзенскай вобласці» и красочный театрализованный пролог «Будзе хлеб — будуць і песні». На протяжении всего фестивального дня будут работать ремесленный базар, тематические экспозиции, фотозоны. Организуют и традиционный одельский двор мельника. На этноплощадке продемонстрируют элементы праздничных обрядов, связанных с хлебом, а на интерактивной площадке пройдет деревенский турнир по силовому экстриму.





Создавать праздничную атмосферу будут фольклорные коллективы из Гродненской области и других регионов Беларуси.