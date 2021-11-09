



Министерство здравоохранения Беларуси определило перечень стратегически важных лекарственных средств. Соответствующее постановление опубликовано 9 ноября на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступило в силу после опубликования.

К стратегическим отнесли 55 групп и подгрупп анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств.





К примеру, в списке – противорвотные препараты, средства для лечения сахарного диабета, противомикробные лекарства, опиоиды и другие.



