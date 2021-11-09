Минздрав Беларуси определил список стратегических лекарств
Всего в перечень включили 55 групп препаратов.
Министерство здравоохранения Беларуси определило перечень стратегически важных лекарственных средств. Соответствующее постановление опубликовано 9 ноября на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступило в силу после опубликования.
К стратегическим отнесли 55 групп и подгрупп анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств.
К примеру, в списке – противорвотные препараты, средства для лечения сахарного диабета, противомикробные лекарства, опиоиды и другие.
11:09 09/11/2021
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