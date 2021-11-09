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Убившей своего ребенка жительнице Островецкого района вынесли приговор

Женщина нанесла малышу 11 ударов. Ребенок умер на месте.



Женщина в нетрезвом состоянии до смерти избила своего трехмесячного сына. Пятого ноября ей вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
 
Установлено, что в июне этого года, находясь под действием спиртного, умышленно избила своего сына, который родился в феврале 2021-го года «на почве внезапно возникшей по отношению к нему агрессии».
 
Отмечается, что женщина нанесла малышу 11 ударов. Ребенок умер на месте.
 
Решением суда 32-летняя жительница Островецкого района признана виновной в умышленном убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью (п.п. 2,6 ч.2 ст. 139 УК Беларуси). 
 
Ее наказали лишением свободы на 19 лет. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии в условиях общего режима.
 
Приговор пока в законную силу не вступил. Его можно обжаловать.
 
Накануне жителя Бобруйска приговорили к пожизненному заключению за убийство 19-летней девушки в 2000 году. Ему назначили наказание – пожизненное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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