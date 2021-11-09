







Женщина в нетрезвом состоянии до смерти избила своего трехмесячного сына. Пятого ноября ей вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Установлено, что в июне этого года, находясь под действием спиртного, умышленно избила своего сына, который родился в феврале 2021-го года «на почве внезапно возникшей по отношению к нему агрессии».

Отмечается, что женщина нанесла малышу 11 ударов. Ребенок умер на месте.

Решением суда 32-летняя жительница Островецкого района признана виновной в умышленном убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью (п.п. 2,6 ч.2 ст. 139 УК Беларуси).

Ее наказали лишением свободы на 19 лет. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор пока в законную силу не вступил. Его можно обжаловать.

Накануне жителя Бобруйска приговорили к пожизненному заключению за убийство 19-летней девушки в 2000 году. Ему назначили наказание – пожизненное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.