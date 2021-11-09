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Санаторий Belorus не добился признания действий Swedbank незаконными

Принадлежащему Беларуси санаторию Belorus, который находится в литовском городе Друскининкай, не удалось добиться, чтобы действия банка Swedbank, который в декабре прошлого года арестовал счета предприятия, были признаны незаконными.


Вильнюсский окружной суд (ВОС) в понедельник отклонил жалобу Belorus и прекратил дело. Суд оставил без изменений определение Вильнюсского участкового суда от 9 сентября, сообщает Delfi.

Стороны объяснили, что в конце августа прекратили отношения – счета Belorus в Swedbank были закрыты. Поэтому, как указывает суд, между сторонами не осталось спора, вопрос диспонирования средствами они решили во внесудебном порядке, а просьба санатория об оценке законности действий банка не вызовет для него никаких материальных или юридических последствий.

Санаторий Belorus в поданном в феврале иске просил признать незаконными действия Swedbank и обязать его разблокировать счета. Однако несмотря на то, что с 1 июля санаторию было разрешено пользоваться средствами, а с 31 августа все отношения со Swedbank были прекращены, Belorus добивался, чтобы банк дал оценку законности действий банка, потому что из-за них санаторий якобы понес убытки – потерял право на субсидии, а Государственная налоговая инспекция вычеркнула его из списка предприятий, пострадавших от коронавирусной пандемии.

Счета санатория Swedbank заморозил в декабре прошлого года, мотивируя введенными Евросоюзом (ЕС) санкциями. Санаторий Belorus до середины июня принадлежал управлению по делам президента Беларуси. Его возглавлял включенный в санкционные списки ЕС еще десять лет назад Виктор Шейман, однако в середине июня он вышел на пенсию. Управлени� по делам президента непосредственно подчиняется Александру Лукашенко. В конце 2020 года ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления, которое непосредственно подчиняется Управлению по делам президента Беларуси. Однако в середине июня санаторий указом президента А. Лукашенко был передан в ведение Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, показывают данные Центра регистра.
АФН
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