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На гомельской трассе лось снёс крышу у VW – девушка-пассажир в реанимации

Два человека пострадали в результате ДТП с диким животным в Речицком районе.




7 ноября 2021 года примерно в 18:05 в Речицком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь по 90 км автодороги М-10 «граница РФ – Гомель – Кобрин», совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное (лося), после чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП серьезные травмы получила 21-летняя девушка-пассажир и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Водитель также был доставлен в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

“Двигаясь в темное время суток по загородным автодорогам, выбирайте не ту скорость, которая максимально допустима, а ту, при которой вы будете чувствовать себя в безопасности и в случае опасности сможете вовремя затормозить. При наличии передних «противотуманок» используйте их совместно с ближним или дальним светом фар – это усилит световой поток и подсветит обочины, что позволит заблаговременно увидеть дикое животное”, – рекомендуют инспекторы.
Progomel.by
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